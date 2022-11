Dostaną milion, jak spełnią te dwa warunki

PGE Ekstraliga nie da im miliona za nic

Kolejna sprawa to starty w rozgrywkach Ekstraligi U-24. W tym roku Arged Malesa je wygrała. I władze PGE Ekstraligi chcą zaprosić klub z Ostrowa do startów w sezonie 2023.

Arged Malesa bez wielkiej kasy i super mocnego składu

Ekstraliga kusi marchewką, którą jest milion złotych, ale z drugiej strony chce, by Arged Malesa, choć za rok będzie w pierwszej lidze, trzymała się ekstraligowych standardów. Struktury muszą pozostać. Klub nie może też zaniedbać szkolenia na mini-torze. Jeszcze tylko nie wiemy, czy oferta startów w Ekstralidze U-24 będzie zaproszeniem, czy też ofertą nie do odrzucenia. Bo jeśli to drugie, to pewnie Arged Malesa potrzebowałaby większego przelewu niż ten na milion złotych. W końcu w tym roku kluby szacowały starty w Ekstralidze U-24 na milion złotych.