Dostali maila. Zagrozili, że ich wyrzucą. Jest reakcja klubu

Energa Wybrzeże Gdańsk jest czerwoną latarnią Metalkas 2 Ekstraligi. Drużyna jeszcze nie wygrała meczu w tym sezonie. Jeden zremisowała i doznała sześciu porażek. A to nie koniec złych wiadomości. Teraz zawodnicy skarżą się, że Wybrzeże nie płaci.

Pojechali już 8 meczów. Twierdzą, że nie dostali ani złotówki za punkty

Do władz Ekstraligi Żużlowej zadzwonił jeden z żużlowców Wybrzeża i przekazał, że od początku sezonu, który rozpoczął się w połowie kwietnia, nie dostał ani złotówki za punkty. Chodzi o znaczące kwoty. Policzyliśmy, że ci najlepsi już zarobili na torze około 300 tysięcy. Jeśli im wierzyć to na razie mają te pieniądze tylko na papierze.

- Na konta zawodników od początku sezonu trafiła łącznie kwota 2 milionów złotych. Kolejne spore transze trafią do żużlowców w tym i w przyszłym tygodniu. Słaba postawa zespołu na torze ma wpływ na terminy wpłat od sponsorów i wysokość przychodów z biletów. Nie ma potrzeby, aby jakikolwiek zawodnik zgłaszał się do Ekstraligi, gdyż obowiązkiem klubów jest bieżące raportowanie płatności organowi zarządzającemu rozgrywkami - pisze nam rzecznik prasowy Wybrzeża Rafał Sumowski.

Jeremy Sochan: Wszyscy w zespole wierzymy, że pojedziemy do Paryża

Jeremy Sochan: Wszyscy w zespole wierzymy, że pojedziemy do Paryża / Polsat Sport / Polsat Sport

Grożą, że ich rozgonią

Zawodnik, który dzwonił do Ekstraligi, poinformował nie tylko o braku płatności, ale i też o mailu, jaki dostali od władz klubu. Żużlowcom przekazano, że w razie porażki w najbliższym meczu z Arged Malesą zostaną wyrzuceni, a Wybrzeże zatrudni innych zawodników na ich miejsce. - Nie będziemy komentować relacji na linii zawodnicy-zarząd, gdyż stanowią wewnętrzną sprawę klubu. Wystarczy jednak spojrzeć w tabelę ligową, by domyślić się, że rezultaty nie satysfakcjonują nikogo zaangażowanego w działalność Wybrzeże Gdańsk S.A. Nie jest niczym nienaturalnym, że fatalne wyniki drużyny prowadzą do szukania alternatywnych rozwiązań kadrowych - komentuje Sumowski niejako potwierdzając, że wspomniana sytuacja miała miejsce.