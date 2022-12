Dostali kolejny cios. Kiedy to się skończy?

Zdunek Wybrzeże w tym roku na torze przeszło istną drogę z piekła do nieba. Pomimo kiepskiego początku rozgrywek, drużyna wzmocniona Timo Lahtim nagle nabrała wiatru w żagle i z ekipy broniącej się przed spadkiem przeobraziła się w zespół potrafiący pojedynkować się jak równy z równym z najlepszymi. Zaowocowało to awansem do półfinału eWinner 1. Ligi i wielkimi nadziejami na potencjalną walkę o PGE Ekstraligę w kolejnych latach. Niestety okazały się one płonne, bo klub obecnie znajduje się w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Trzy ciosy otrzymane na przestrzeni dwóch miesięcy sprowadziły bowiem na ziemię nawet największych optymistów.