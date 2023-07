Dostali kolejne ostrzeżenie. W tej lidze nie można nikogo lekceważyć

Obie drużyny szły ze sobą łeb w łeb praktycznie do ostatniego wyścigu. Przed biegami nominowanymi zielonogórzanie znajdowali się na minimalnym, bo zaledwie jednopunktowym prowadzeniu. Zanim doszło do decydujących odsłon, kibice wprost przecierali oczy ze zdziwienia, ponieważ pozytywnie zaskakiwał ich Oskar Hurysz. Sprowadzony z ekstraligowej Stali Gorzów młodzieżowiec gospodarzy szalał na torze i to dosłownie, bowiem w ósmej gonitwie pokazał plecy Rasmusowi Jensenowi.