Dostali kasę, jakiej dotąd na oczy nie widzieli

W kadrze beniaminka 1. Ligi Żużlowej obecnie jest siedmiu zawodników (wliczając Aleksandra Łoktajewa), a miejsc w składzie meczowym tylko sześć. Jeśli do PSŻ-u dołączy jeszcze Francis Gusts, to w zespole zrobi się spory ścisk. A walki o skład nikt nie odpuści.

Menedżer PSŻ-u ma plan

Bajerski w latach 2020-2021 prowadził zespół z Torunia. W pierwszym sezonie poprowadził Apator do awansu, a w drugim utrzymał drużynę w PGE Ekstralidze. Już wtedy musiał bardzo dużo zastanawiać się nad taktyką, ponieważ miał do dyspozycji piekielnie mocnego żużlowca U-23. - Miałem pod numerami 8/16 Roberta Lamberta. Był to fajny system, a sam zawodnik jeździł dużo i dobrze - wspomina szkoleniowiec.