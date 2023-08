Dostali ekstra czas do namysłu. Wygrają ligę i co dalej?

Kolejne dobre nazwiska znikają z rynku

Do kłopotów z pozyskaniem gwiazdy można też dołożyć te związane z uzupełnieniem składu o mocne nazwiska drugiej linii. Nawet jeśli Jarosław Hampel wybierze Falubaz zamiast GKM-u, to będzie to zdecydowanie za mało. W końcu Hampel robi w tym sezonie średnio 7 punktów na mecz. Nawet jeśli w Falubazie odżyje i zacznie robić 8-9, to nie jest to zakup gwarantujący utrzymanie.

Starają się mocno o Pawlickiego, ale czy mają jakieś szanse?

Falubaz stara się mocno o Piotra Pawlickiego, ale z pozyskaniem tego zawodnika też może mieć kłopoty. Nawet jeśli jeżdżący obecnie w Zielonej Górze Przemysław Pawlicki zacznie mocno namawiać brata. Bo Piotr, choć Fogo Unia Leszno przestała się o niego starać, ma teraz mocną ofertę z For Nature Solutions Apatora Toruń. Perspektywa pracy z trenerem Piotrem Baronem w klubie jeżdżącym w play-off (to oznacza minimum 16 spotkań w sezonie) może zniweczyć plany Falubazu.

Z obecnego składu zielonogórzan najwyżej dwóch zawodników nadaje się do Ekstraligi. Falubaz może zaryzykować i zostawić starszego z braci Pawlickich i Rasmusa Jensena, ale resztą trzeba wymienić. Z wypożyczenia do ROW-u Rybnik wróci zawodnik U24 Jan Kvech. Jeśli do tego dodamy Hampela, to wciąż pozostaje jedno miejsce, które będzie można zapełnić zawodnikami typu: Gleb Czugunow, Paweł Przedpełski, Andrzej Lebiediew. To nie gwarantuje niczego. Zwłaszcza jeśli dodamy, że Falubaz ma też problemy na juniorce. Nawet jak wykupi z Unii Maksyma Borowiaka, to będzie miał dziurę w tej formacji.