Dostał życiową szansę. Załamał się, gdy o nim zapomnieli

W Wielkiej Brytanii jest tak, że z dziką kartą podczas słynnego turnieju w Cardiff jedzie ten, który najlepiej wypadnie w krajowych mistrzostwach rozgrywanych kilka tygodni wcześniej. Oczywiście wybiera się go z grona tych, którzy nie są stałymi uczestnikami zmagań. Brytyjczycy takich mają trzech: Tai Woffinden, Dan Bewley oraz Robert Lambert. Dobry występ Woralla we wspomnianych mistrzostwach spowodował, że na turniej w Cardiff dołaczył do rutynowanych kolegów i mógł - jak sam mówił - spełnić jedno ze swoich marzeń. Cardiff to dla cyklu GP miejsce absolutnie wyjątkowe.