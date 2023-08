Polski mistrz go upokorzył. Tak zareagował

W sobotę Lindgren jechał naprawdę dobre zawody i było widać, że jest jednym z faworytów do zwycięstwa. Mniej więcej w środku turnieju prezentował się dużo lepiej wizualnie niż nawet Zmarzlik. Koniec końców jednak to znów Polak zwyciężył, w finale dosłownie przelatując obok Lindgrena po zewnętrznej. To może boleć. - Cóż, oczywiście że szkoda. Przecież chciałem wygrać . Ale nie mogłem powstrzymać Bartka, był zbyt szybki - opisał Lindgren.

Tak czy inaczej szwedzki żużlowiec jest numerem dwa tego sezonu i w klasyfikacji generalnej przegrywa tylko ze wspomnianym Zmarzlikiem. Pewnym krokiem zmierza po srebro, choć oczywiście niczego jeszcze nie może być pewien. Lindgren kolejny raz udowadnia, że należy do ścisłej, światowej czołówki. Od lat kolekcjonuje medale, brakuje mu jednak realnego powalczenia o to, co najcenniejsze. Problem w tym, że aktualnie nawet on - numer dwa na świecie - nie ma szans ze Zmarzlikiem.