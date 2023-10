Dostał od Kubicy propozycję nie do odrzucenia. „Niesamowite emocje”

Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, czy Bartosz Zmarzlik uzależniony jest od adrenaliny, to po wejściu na jego Instagrama nie będziecie mieli co do tego żadnych wątpliwości. Najlepszy polski żużlowiec w historii zaledwie kilkanaście dni po odłożeniu motocykla, zamienił dwa kółka na superszybki samochód wyścigowy i na zaproszenie Roberta Kubicy wybrał się na słynny Silesia Ring. – Niesamowite emocje, fantastyczne przeżycie – napisał zawodnik Platinum Motoru Lublin.