Dostał kurę znoszącą złote jaja. Oskubał ją z piór [FELIETON]

Cykl Grand Prix jak dożynki w Pcimiu

W jednej z najlepszych polskich komedii w dziejach kinematografii "Pieniądze to nie wszystko" pada zdanie, że pieniądze to nie wszystko, ale wszystko bez pieniędzy, to ch.. Francois Ribeiro - szef Discovery Events, organizatora zawodów Grand Prix miał kasy jak lodu i też ch.., właśnie stracił robotę.