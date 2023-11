Dostał karę, ale jeszcze mu mało. Za te słowa już nie pojeździ?

To koniec kariery Worralla?

Całkiem realne, że Richie nie wróci już do żużla. Tu nie chodzi oczywiście o jego wiek, bo jest trochę po 30-stce, ale o jego relacje z federacją. Trudno sobie wyobrazić jego dalsze starty wobec tak potężnych konfliktów, jakie się narodziły. Najpewniej z tego wszystkiego sprawę zdaje sobie też sam zawodnik, który w jasnych słowach odniósł się do swojej sytuacji. - Wielce prawdopodobne, że już do żużla nie wrócę . A na pewno nie zrobię tego, dopóki tym sportem będą rządzić "dinozaury" - napisał.

Worall nigdy nie był jakąś gwiazdą, ale na brytyjskich torach jest żużlowcem naprawdę znanym. Jego poziom sportowy raczej nie dawał podstaw do zrobienia z niego lidera żadnej drużyny, ale miewał co najmniej solidne mecze. Czy kiedykolwiek zobaczymy go jeszcze w lidze? Na ten moment stoi to pod wielkim znakiem zapytania. Dodajmy, że Richie na też brata, Steve'a. On też jeździ na żużlu.