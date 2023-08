Doścignął swojego idola. Zmarzlik w końcu to ma

Gollob jest jednak dla Zmarzlika wielkim idolem i to od dawna wszyscy wiedzą. To on uczył obecnego mistrza świata podstaw żużla, to od niego Zmarzlik chłonął wiedzę. Do teraz zresztą Bartosz mówi do Golloba z wielkim szacunkiem, widać że wciąż czuję się niejako jego uczniem. Teraz staje przed szansą wyprzedzenia swojego mentora w klasyfikacji turniejowych zwycięstw.