Dopięli swego. Nie będzie wielkiego powrotu

Dimitri Berge miał już być rzekomo jedną nogą w Abramczyk Polonii. Transfer rosnącego w siłę Francuza do tego klubu jednak nie będzie miał miejsca. Skuteczniejsi od bydgoszczan okazali się krośnianie i to właśnie tam 27-latek pojedzie w przyszłym sezonie. - Bardzo cieszymy się z tego, że dołącza do naszego zespołu – oznajmił szczęśliwy Michał Finfa, menedżer Cellfast Wilków.