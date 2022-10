Dokonywali wielkiej zmiany, a nie mogli się ruszać. Jak sobie poradzili?

Gdy w październiku zeszłego roku Discovery Sports Events ogłaszało nowości, które przygotowało na pierwszy sezon opieki nad żużlowymi czempionatami, zachwyty trudno było usłyszeć, ale o narzekaniach też nie było mowy - po prostu było dobrze. O podobną ocenę działań amerykańskiej firmy można pokusić się chyba też w tym momencie. Miniony rok nie przyniósł w ich wykonaniu przełomu, ale nie przyniósł też znaczących wpadek, poza stanem niektórych torów w kalendarzu, ale to już nie jest odpowiedzialność promotora, tylko FIM-u. Ogólnie rzecz biorąc, było więc dobrze.

Kulisy przygotowań do pierwszego sezonu i wyzwania, które stały przed organizatorem zdradził szef Discovery Sports Events, Francois Ribeiro. - 100 procent naszych przygotowań do przejęcia cyklu z rąk BSI odbyło się zdalnie - przez ekran na Zoomie, Teamsach, czy innych aplikacjach. Przeprowadzenie całego sezonu po tak długim czasie w kompletnej izolacji nie było łatwe. Podpisaliśmy kontrakt w lutym 2020 roku i jestem pewien, że wszyscy wiedzą, co stało się w marcu - powiedział Francuz w rozmowie ze Speedway Starem.