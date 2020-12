Dokonali hitu transferowego i mają skład na awans. Czkawką może się odbić przepakowana ławka (oceniamy siłę drużyn)

​W drugim roku istnienia klubu RzTŻ Rzeszów powalczy o awans do eWinner 1. Ligi - uważa była prezes ekipy ze stolicy Podkarpacia Marta Półtorak. W zrealizowaniu celu mają pomóc transfery Karpowa i Łęgowika. Przeszkodzić może nadwyżka w składzie.

Wspólnie z byłą prezes klubu z Rzeszowa - Martą Półtorak oceniamy siłę drużyn 2. Ligi Żużlowej. Na trzeci ogień wzięła spadkobiercę ośrodka, w którym w kilkanaście lat temu pociągała za sznurki - RzTŻ.

Seniorzy - ocena +5.

- Nie jestem zwolenniczką licznych kadr, a w Rzeszowie zwyciężyła właśnie koncepcja z szeroką ławką. Te drużyny, które były przepakowane zawodnikami przeważnie nie kończyły dobrze. Ani nie służy to drużynie, ani atmosferze. Patrząc na skład dość łatwo można jednak wyselekcjonować żużlowców, którzy mają największe szanse wyjechać na inauguracyjny mecz. Niekwestionowanym liderem będzie specjalista od awansów - Andriej Karpow. Uważam, że nie było mocniejszego transferu na najniższym szczeblu i jeśli Ukrainiec nagle nie obniży lotów lub nie dozna kontuzji RzTŻ trafi w dziesiątkę. Nie przekonuje mnie Sam Masters, jakoś nie widzę go na lotnisku przy Hetmańskiej. Brawa za sprowadzenie Łęgowika, bardzo liczę też, że więcej szans dostanie Ilia Czałow.

U24 - ocena +4.

- Przepis skrojony pod pozostanie Patryka Rolnickiego. W zeszłym sezonie spisywał się poniżej oczekiwań, był odsuwany od składu, ale w tym będzie miał okazje do regularnej jazdy. Liczę na tego zawodnika. Jak poukłada sprawy sprzętowe, głowa będzie czysta, chłopak jest zdolny przywozić wysokie zdobycze. Ma co prawda straszaka w postaci Tima Sorensena, ale to opcja awaryjna, na wypadek kontuzji Polaka.

Juniorzy - ocena 3.

- Mateusz Majcher miewał przebłyski, ale to wciąż młody, niedoświadczony chłopak. Na jego korzyść, jak i kolegów przemawia fakt, iż łyknął w 2020 roku tego żużla w ligowym wydaniu i nie będzie kompletnie zielony. Klub powinien o nich zadbać i zagwarantować im wysokiej klasy sprzęt. Bez dorzucających ważne punkty juniorów w obecnym speedwayu można jedynie pomarzyć o wysokich lokatach.

Menedżer - ocena 4.

- Ciężko coś powiedzieć o warsztacie trenerskim Michała Widery, ponieważ parę lat temu zniknął nam z pola widzenia. Nie wiem, jak odnajdzie się w obecnych realiach. Facet był mistrzem Polski amatorów więc na motocyklu siedział i pojęcie o czarnym sporcie na pewno posiada. Trzeba mu dać kredyt zaufania. Jeśli wywalczy awans, nikt się do niego nie przyczepi. Ważne również, żeby położył nacisk na juniorów, bo mają iskrę, ale potrzeba kogoś, kto ją silniej rozpali. I głowa w tym szkoleniowca, bo on nadstawia karku za drużynę swoimi wynikami.

SUMA: 16