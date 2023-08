Dojdzie do wielkiego powrotu? "Tęsknię za żużlem"

Dlaczego on nie chce jeździć na żużlu? Takie pytanie zadają sobie nie tylko polscy kibice. Mowa o Mikkelu Bechu, który po sezonie 2020 postanowił zakończyć karierę. Zrobił to już drugi raz w życiu. Kiedyś jednak zmienił decyzję. Czy zrobi to kolejny raz? - Tęsknię za żużlem - przyznaje nam Duńczyk. Bech w ostatnim dniu czerwca wrócił na motocykl, by wystąpić w turnieju jubileuszowym Nielsa Kristiana Iversena. Spisał się doskonale, więc zaczęły pojawiać się głosy o jego powrocie. Były żużlowiec zapewnia nas, że decyzja jest ostateczna i powrotu nie będzie.