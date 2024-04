Dojdzie do wielkiego hitu transferowego? Zaskakujący pomysł sponsorów legendarnego klubu

Lokalni sponsorzy Fogo Unii Leszno chcą opłacić kontrakt Dominika Kubery jeśli ten zdecyduje się na powrót do Fogo Unii Leszno. Unia wtedy nie dołożyłaby ani złotówki do wypłaty czołowego zawodnika świata. To pomysł o tyle szalony, że sponsorzy musieliby zapłacić ok. 2,5 miliona złotych.