Dojdzie do sensacyjnego powrotu? Legenda doradza im ten transfer

Kadra Energi Wybrzeża na Speedway 2. Ekstraligę jest bardzo wąska. Menedżer Eryk Jóźwiak ma do dyspozycji tylko pięciu seniorów, ale to nie oznacza, że w razie ewentualnej kontuzji nie będzie miał zawodnika do składu. Gdańszczanie w każdej chwili mogą sięgnąć po Adriana Gałę lub Zbigniewa Sucheckiego, z którymi podpisali kontrakty "warszawskie". Transfer pierwszego z nich poleca legenda Wybrzeża, Dariusz Stenka.