Dojdzie do głośnej współpracy. Nie mają litości, "tonący brzytwy się chwyta"

Kibice nie mają litości dla Grega Hancocka. Najpierw krytykowali go, kiedy wziął pod swoje skrzydła Szymona Woźniaka. Polak u jego boku nie zrobił oszałamiającego wyniku i ich współpraca skończyła się po zaledwie jednym sezonie. Teraz wszystko wskazuje na to, że 4-krotny mistrz świata zwiąże się z Janem Kvechem.

Polak stanął w obronie mistrza, "mówił to przez grzeczność"

- Tonący brzytwy się chwyta . Bardzo głośno się o nim mówi, choć dotychczas nie osiągnął żadnego oszałamiającego wyniku. Na ustach wszystkich są z reguły najlepsi na torze lub najbardziej kontrowersyjni. Wydaje mu się, że mając u boku Hancocka, nagle osiągnie więcej niż do tej pory - mówi nam Jan Krzystyniak.

Powszechnie przyjęło się, że Hancock nie pomógł Woźniakowi, bo 31-latka nie broniły wyniki. Sam zainteresowany bronił Amerykanina. Mówił o nabytej wiedzy, jeśli chodzi o znajomość sprzętu oraz niuanse w poprawie techniki jazdy. Wszystkie rady mają zaprocentować w przyszłości. - Mówił to przez grzeczność. Oby tak było - chciałbym, żeby przynajmniej wrócił do poziomu sprzed kilku lat - twierdzi.

Szczera prawda nt. pracy Amerykanina

- Żeby było jasne - nie dostrzegam błędów Hancocka w pracy z zawodnikami , których dotychczas prowadził. Ich słabe wyniki nie przekreślają tego, że jest fachowcem. Greg był znakomitym zawodnikiem i jednym z najlepszych na świecie pod względem precyzyjnego dopasowania motocykla do swoich potrzeb. Przyglądałem mu się podczas pracy w Częstochowie i widziałem, jak świetnie potrafił współpracować ze sprzętem. Wiedział, czego chce - tłumaczy.

- Różnica polega na tym, że to on jeździł na tym motocyklu. Teraz nie ma możliwości dokładnie ocenić, jak zachowuje się silnik jego podopiecznego. Nadchodzą trudniejsze czasy - zawodnicy mają coraz mniejsze pojęcie o swoim sprzęcie. I nie są to tylko moje słowa, ale także opinie ludzi, którzy wciąż czynnie pracują przy żużlu - podkreśla.