Dogadali się po cichu. 33-latek ma być ich tajną bronią

W sezonie 2023 Tungate był dobry, ale nie błyskotliwy

W ROW-ie Rybnik może być inaczej, lepiej

Z INNPRO ROW-em Rybnik może być jednak inaczej. Z naszych informacji wynika, że prezes Krzysztof Mrozek bardzo mocno wierzy w Tungate i w to, że jego forma w tym roku eksploduje. Ponoć panowie już teraz dogadali się po cichu na przedłużenie współpracy i jeśli ROW awansuje do PGE Ekstraligi, to z Tungatem w składzie. On ma zostać. I to nie za zasługi, ale dlatego, że zdaniem Mrozka on się do tej Ekstraligi nadaje.