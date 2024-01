Dogadali się, a teraz odpuszczają. Polski junior zostanie na lodzie?

Polonia i ROW zawiesiły rozmowy z Borowiakiem

Finalnie oba kluby zawiesiły jednak temat zakontraktowania żużlowca. Z powodów finansowych. Tak Polonia, jak i ROW podjęły już duży wysiłek, by zbudować mocne zespoły. Dla jednych i drugich dołożenie juniora, za którego na starcie trzeba zapłacić 550 tysięcy, to spory wydatek.

Bo cena za Borowiaka, to 250 tysięcy, które trzeba zapłacić do kasy Unii, ale i też 300 tysięcy, które trzeba dać za podpis zawodnikowi. Jednak zarówno Polonia, jak i ROW chciałyby wyjściowo zapłacić mniejszą kwotę.

Co teraz? Polonia i ROW będą obserwowały rynek i czekały, aż cena spadnie. Najlepiej minimum o 100 tysięcy złotych. Jeśli tak się stanie, to wtedy działacze obu klubów wrócą do rozmów. W innym razie pojadą tym, co mają.