Dodatkowa wielka impreza u naszych sąsiadów? Odważna propozycja

- Nasuwa mi się tylko jedno zdanie: nie tak to miało wyglądać. Kiedy Discovery przejęło Grand Prix, to mieliśmy naprawdę szumne zapowiedzi. Sporo mówiło się między innymi o rundzie w Australii, ale także o wielu innych lokalizacjach. Nie zostało to zrealizowane - przekazał Jerzy Kanclerz na łamach polskizuzel.pl. Ekspert nie został wybrany przypadkowo. To właśnie prezes Abramczyk Polonii jest jedną z nielicznych osób, które pojawiały się na wszystkich turniejach Grand Prix. Na jego koncie znajdują się aż 274 rundy.