Doczekali się. W końcu weszli w XXI wiek

Robią testy. W końcu mają oświetlenie

Takie udogodnienia w Poznaniu mogą się przyczynić do przyznania temu miastu roli gospodarza jakiejś większej, międzynarodowej imprezy. Przed laty takie się już na Golęcinie odbywały, ale obecnie standardy trochę się zmieniły i raczej unika się lokalizacji, które nie mogą zapewnić możliwości przeprowadzenia zawodów po zmierzchu. Do tej pory Poznań był jednym z takich miejsc, ale wygląda na to że to już historia.