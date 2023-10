Dobre wieści dla polskiego klubu. Prezydent wlał nadzieje w serca kibiców

OK Bedmet Kolejarz w ostatnich sezonach regularnie walczy o awans na zaplecze PGE Ekstraligi. Czasem opolanom do upragnionego biletu do 1. Ligi Żużlowej brakowało naprawdę niewiele, bo za drużyną między innymi udział w finale rozgrywek. W stolicy polskiej piosenki się nie poddają i liczą na to, że prędzej czy później limit pecha zostanie wyczerpany. Poza walką o wejście na drugi poziom rozgrywkowy, fani interesują się również długo wyczekiwanym remontem stadionu. Pomimo pojawiających się co jakiś czas obietnic, w tym temacie nic do tej pory nie ruszyło. Posypała się za to atmosfera wewnątrz klubu.