Dobre wieści dla mistrzów Polski. Już teraz wystąpią w pełnym składzie?

Młodszy brat Chrisa Holdera na tor nie wrócił do dziś, co oczywiście go frustruje. Podopieczni Macieja Kuciapy i Jacka Ziółkowskiego dają sobie jednak radę, ponieważ wczoraj bez większych problemów awansowali do półfinału PGE Ekstraligi. 27-latek oba starcia podziwiał z perspektywy parku maszyn i nie ukrywał, że bardzo ciągnie go ponownie na motocykl. - Nienawidzę tego, kiedy muszę z boku patrzeć na swoją drużynę - powiedział w rozmowie z Julią Pożarlik z Canal+.