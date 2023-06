Do trzech razy sztuka? W końcu musi się udać

Bez nich Fogo Unia na Motoarenę uda się na pożarcie. Choć For Nature Solutions obecnie jest daleko od optymalnej formy, to powinien wykorzystać osłabienie gości i pewnie zgarnąć nie dwa, a nawet trzy punkty do tabeli. Fani z Wielkopolski trzymają więc kciuki, by próbne jazdy zakończyły się sukcesem i Piotr Baron jutro skorzystał chociażby z Janusza Kołodzieja. Początek starcia o godzinie 18:00 w Eleven Sports 1.