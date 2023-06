Do ogródka zamiast przed telewizor. Czeka nas kolejka nudów

Mateusz Wróblewski: Pomimo ostatniego świetnego meczu GKM-u, uważam że ten mecz będzie do jednej bramki. Sparta to najsilniejsza drużyna w Polsce i nie widzę żadnych szans, by ktokolwiek tam wygrał. Nawet wyśmienita forma Fricke'a nie pomoże. Wrocłwiam do kolejnego zwycięstwa poniesie tłum kibiców głośno skandujących "WTS, WTS, WTS".