Do niedawna mało kto traktował ich poważnie, teraz mogą pojechać o awans

PSŻ w końcu ma szansę na zrobienie czegoś dużego. W takim mieście jak Poznań nie powinno być problemów z mocną drużyną oraz profesjonalnymi ludźmi wokół klubu. Przez wiele lat jednak było inaczej. Gdy nawet drużyna była na awans, finalnie zawodziła. Najbliżej wejścia do 1. Ligi była dwa lata temu, kiedy to bardzo wysoko wygrała u siebie z Polonią Bydgoszcz w pierwszym meczu finałowym. Wszyscy pamiętamy jednak, co stało się później. W Bydgoszczy PSŻ wszystko stracił, choć wydawało się to nie do zrobienia. Klub doznał upokorzenia.

Nazwiska, jakie pojawią się w sezonie 2022 w Poznaniu mogą robić wrażenie. Przede wszystkim osoba Aleksandra Łoktajewa, który na tym poziomie będzie gwiazdą. Rosjanin jeszcze niedawno był o krok od awansu do GP, ma za sobą lata startów w PGE Ekstralidze. Chwilowo gdzieś zbłądził w karierze, ale ma 27 lat, co jak na żużlowca jest żadnym wiekiem. W Poznaniu zobaczymy też Kacpra Gomólskiego, o rok starszego od Łoktajewa. To zawodnik okrzyknięty niegdyś wielkim talentem, który jednak elity nie zawojował. Coraz słabiej jeździł też w 1. Lidze, ale w PSŻ może być liderem.

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - mieli nie jechać, będą walczyć o awans?

Jeszcze we wrześniu kibice w Rawiczu byli pełni obaw. Mimo bardzo dobrego sportowo sezonu, nad ich drużyną wisiało widmo niewystartowania w kolejnym roku. Wszystko przez zakończenie współpracy z Unią Leszno. Sezon 2021 był w końcu tym, w którym Kolejarza zaczęto traktować poważnie. Wcześniej przez wiele lat klub był wyśmiewany, wiecznie na ostatnich miejscach w lidze. Jeździli tam niechciani zawodnicy, półamatorzy czy obcokrajowcy słabsi od naszych juniorów.

Ryan Douglas, Damian Dróżdż, Daniel Kaczmarek, Josh Pickering i Sam Masters - tak wyglądają seniorzy zakontraktowani na nowy sezon w Rawiczu. To zestawienie prezentuje się imponująco. Każdy z nich w warunkach drugoligowych może spokojnie wykręcić średnią co najmniej 2,000. Szczególnie coś do udowodnienia będzie miał Kaczmarek, który jest dwukrotnym mistrzem Polski juniorów. Kolejarz, który miał w ogóle nie pojechać w lidze, nagle stał się jednym z głównych faworytów do awansu.