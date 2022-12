Do kogo należał rok? Znany polityk rozdał żużlowe "Oscary".

Ex aequo 1-2 Jakub Kępa za wprowadzenie Motoru Lublin do Ekstraligi, a potem po dwóch sezonach srebro, a po trzech tytuł mistrza Polski oraz tandem Andrzej Rusko-Krystyna Kloc za to, że "są zawsze" i niemal zawsze "na topie", ale też są dla całej Polski przykładem profesjonalnego prowadzenia klubu czyli szefostwo Sparty Wrocław, która kiedyś była Polsatem czy Atlasem, a teraz jest Betardem Sparta Wrocław. Trzecie miejsce: Grzegorz Leśniak za sensacyjny awans Wilków Krosno - po raz pierwszy w historii! - do najwyższej klasy rozgrywkowej.