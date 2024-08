Dni gwiazdy są policzone. Marzą o wielkim transferze

Jeśli Abramczyk Polonia Bydgoszcz awansuje do PGE Ekstraligi, to potrzebuje solidnych wzmocnień. Prezes Jerzy Kanclerz wygadał się, że na jego liście życzeń znajduje się Mikkel Michelsen. Ten transfer mógłby zatrząść giełdą. Wliczając w to także powrót Wiktora Przyjemskiego, beniaminek dałby jasny sygnał rywalom w kwestii walki o utrzymanie. - Za to dokonanie należałby się wielki szacunek - przyznaje Jacek Frątczak w rozmowie z Interia Sport. Głównym warunkiem jest jednak awans klasę wyżej. Do tego czasu przyszłość 3-krotnego mistrza Europy może być już dawno wyjaśniona.