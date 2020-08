Polscy żużlowcy w składzie: Jakub Miśkowiak, Dominik Kubera i Norbert Krakowiak oraz Mateusz Cierniak wygrali w Łodzi turniej finałowy drużynowych mistrzostw Europy juniorów. "Biało-Czerwoni" obronili tytuł sprzed roku i był to dla nich już dziesiąty triumf w tej imprezie.

Zgromadzili 27 punktów, drudzy byli Duńczycy - 24, a brązowy medal zdobyli Łotysze - 23.

W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa zmieniono formułę zawodów. Nie było kwalifikacji, a w finale na łódzkiej Moto Arenie o tytuł walczyło siedem zamiast czterech drużyn. Polacy potwierdzili rolę faworytów, zwyciężając w wyścigach z Czechami (4:2), Łotyszami (5:1), Szwedami (5:1), Słowakami (5:1) i zespołem Młodej Europy (5:1). Zremisowali jedynie w ostatnim biegu z Duńczykami (3:3), kiedy byli już pewni końcowego sukcesu.

Wśród podopiecznych trenera Rafała Dobruckiego najlepiej spisywał się Miśkowiak (Eltrox Włókniarz Częstochowa), który zdobył 10 pkt. Kubera (Fogo Unia Leszno) wywalczył 9, a Krakowiak (RM Solar Falubaz Zielona Góra) - 8.

Polscy juniorzy to specjaliści od drużynowych mistrzostw Europy. W sobotę obronili w Łodzi tytuł wywalczony przed rokiem we francuskim Lamothe-Landerron. W sumie był to ich już dziesiąty triumf w trzynastej edycji tej imprezy.

Bartłomiej Pawlak





Wyniki:

1. Polska - 27 pkt

(Jakub Miśkowiak 10, Dominik Kubera 9, Norbert Krakowiak 8)

2. Dania - 24

(Mads Hansen 14, Jonas Seifert-Salk 6, Marcus Birkemose 4)

3. Łotwa - 23

(Oleg Michaiłow 11, Francis Gusts 6, Ricards Ansviesulis 6).