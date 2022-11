Oświadczenie prokuratury nie pozostawiało wątpliwości

Sad już drugi raz przedłuża areszt byłego prezesa Stali Gorzów

W czerwcu działacz trafił na 3 miesiące do aresztu. Przed upływem terminu prokuratura złożyła wniosek o przedłużenie terminu o kolejne 3 miesiące. Sąd to zaakceptował. Teraz do sądu trafił kolejny wniosek prokuratury i ponownie spotkał się on ze zrozumieniem.