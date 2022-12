Długo bez siebie nie wytrzymali. Znana para znów zachwyca

Rohan Tungate zdecydowanie należy do żużlowców, którzy nie lubią rozstawać się ze swoimi motocyklami nawet wtedy, gdy w Europie panuje mroźna zima. Australijczyk kilka tygodni temu wybrał się więc do swojej ojczyzny, by chociaż tam wziąć udział w paru turniejach, a następnie przystąpić do indywidualnych mistrzostw kraju. Reprezentant Stelmet Falubazu Zielona Góra ściga się z naprawdę dobrym skutkiem, ponieważ za nim parę występów, a ten ostatni zakończył zasłużonym triumfem. Co najważniejsze, na trybunach zasiadła jego ukochana - Alicja Sękowska.