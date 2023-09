Długi język Szweda. Mistrz świata zastąpi go w drużynie

Oliver Berntzon żegna się z Arged Malesą Ostrów. Szwed na łamach lokalnych mediów wyznał, że nie ma dla niego miejsca w drużynie, bo do klubu wraca Chris Holder. To oznacza, że były mistrz świata nie znajdzie zatrudnienia w PGE Ekstralidze. Szybko jednak będzie mógł do niej wrócić, bo skład ostrowskiej drużyny na przyszłoroczny sezon prezentuje się imponująco.