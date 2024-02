Długa lista problemów KLŻ. Niepewność na miesiąc przed startem ligi

W zeszłym roku doszło do istotnych zmian w funkcjonowaniu Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Przede wszystkim organ ten stracił prawa do zarządzania ówczesną 1. Ligą Żużlową, która trafiła w ręce Speedway Ekstraligi i zmieniła nazwę na Metalkas 2. Speedway Ekstraligę. GKSŻ zachowała 2. Ligę Żużlową, która z kolei dziś nazywa się Krajową Ligą Żużlową. Mieliśmy też zmiany personalne. Nowym przewodniczącym został Ireneusz Igielski, który zastąpił Piotra Szymańskiego.

Nowa GKSŻ ma ręce pełne roboty

KLŻ pod wodzą nowych władz miała w tym roku zrobić krok do przodu. Przede wszystkim za sprawą reaktywacji przynajmniej jednego ośrodka. Wiele wskazuje na to, że to się uda, bo szanse na start klubu z Krakowa są duże. Problem jednak w tym, że oficjalnej decyzji ciągle nie ma, a start sezonu już za niespełna miesiąc. Oczekiwanie na krakowian wydaje się zrozumiałe, choć wielu kibicom ten stan niepewności nie przypadł do gustu.

Osobny temat do ewentualna walka o awans przez drużyny z Daugavpils i Landshut, które jeśli nie spełnią wymagań formalnych (a może być o to trudno), to realnie i tak nie będą mogły włączyć się do walki o awans do Metalkas 2. Speedway Ekstraligi.