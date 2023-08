Dlatego spadli z Ekstraligi? Powiedział to prosto z mostu

Zupełnie nie tak kibice Cellfast Wilków wyobrażali sobie debiut klubu z Podkarpacia w najlepszej lidze świata . Choć zaczęło się wyśmienicie, bo od wyrównanego pojedynku w Lesznie, to później im dalej w las, tym było coraz gorzej. Czarę goryczy przelał zwłaszcza domowy mecz z ebut.pl Stalą Gorzów, który został przerwany po dziewięciu wyścigach z powodu fatalnego stanu nawierzchni. Żużlowa centrala postanowiła wówczas zareagować i na moment zawiesiła licencję toru przy ulicy Legionów. Do stanu używalności doprowadził go dopiero uznany toromistrz - Grzegorz Węglarz.

Byli pogubieni przez cały sezon. Czuli się jak na wyjeździe

30-latek podobnie jak jego pozostali zespołowi koledzy miał przede wszystkim ogromne problemy z dopasowaniem się do domowego obiektu, co doskonale widać po średniej biegopunktowej. - Ani razu nie jechałem tutaj na takim samym torze. Cały czas musieliśmy szukać czegoś nowego. Myślałem, że przed tym meczem na pożegnanie będą jakieś treningi, ale dobrze wiemy, co tutaj się ostatnio wydarzyło. Przez tydzień praktycznie non stop tylko leżała plandeka. Przerobiłem parę silników, bo wcześniej nie miałem okazji ich przetestować. Nie dostałem nawet próby toru, więc sprawdzałem prawie cały mecz. Nie wiem nic - dodał.