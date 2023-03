Dlaczego zostali bez menedżera? Tajemnicza decyzja

Tym samym to dość znacząca zmiana, jeśli chodzi o sztab szkoleniowy drużyny. Jakby nie patrzeć, menedżer jest jego najważniejszym elementem. Sekula ma jednak duże doświadczenie, prowadził inne ekipy i powinien sobie poradzić . Kto wie, może Tomkowicz dołączy w sezonie, gdy już uporządkuje nieco swoje sprawy. Przypomnijmy, że to nie jest jedyna ważna, przedsezonowa zmiana w drugoligowych klubach. Stal Rzeszów na chwilę przed startem sezonu nagle zmieniła prezesa .

Trudne zadanie nowego menedżera. Na mistrza nie ma co liczyć

Sekula ma przed sobą poważne wyzwanie, bo opolskie środowisko jest już zmęczone ciągłymi zapowiedziami walki o awans, którego finalnie nie udaje się wywalczyć. Rok w rok zespół jest jednym z faworytów ligi, ale kompletnie nic z tego nie wychodzi. Tym razem skład jednak wygląda gorzej niż wcześniej . Chmiel, Ellis, Hjelmland, Thoernbleom, Polis - czy to ekipa na awans? Raczej wątpliwe, choć nie takie rzeczy już widziano. Nie ma co ukrywać, że Kolejarz osłabił się w stosunku do zeszłego roku.

Kontrakt warszawski ma wspomniany Holta i on mimo prawie 50 lat na karku byłby w stanie potężnie podnieść poziom sportowy drużyny. Nie ma co jednak na niego liczyć, tym bardziej przy braku Tomkowicza. Holta poluje na problemy którejś z pierwszoligowych ekip i chce dostać kolejny świetny kontrakt. Jazda w Opolu raczej go nie interesuje. Wcale nie jest też wykluczone, że w przypływie desperacji weźmie go ktoś z PGE Ekstraligi. Ogromnym atutem Holty jest możliwość jazdy z polską licencją.