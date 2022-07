Dlaczego w Polsce jest tyle dramatów na torze?

Dyskusja wywołana została oczywiście dwiema fatalnymi kraksami. W piątek podczas meczu we Wrocławiu za bandę wyleciał Daniel Bewley. Całe zdarzenie wyglądało koszmarnie, ale na szczęście Brytyjczykowi nic się nie stało. Przynajmniej fizycznie. Może niestety pozostać uraz psychiczny, bo przecież Dan miał już bardzo poważną kontuzję.

Nie minęły nawet 24 godziny, a już znowu musieliśmy przeżywać to samo. O włos od tragedii był Daniel Jeleniewski z Abramczyk Polonii, któremu przy upadku spadł kask. Centymetry dzieliły go od haka motocykla Marcina Nowaka. Tam też opatrzność czuwała.

W Polsce ginęli i tracili sprawność

Jeden z brytyjskich fanów przypomniał, że to w polskiej lidze stracił życie jego rodak, Lee Richardson. Także w Polsce doszło do śmiertelnego wypadku Krystiana Rempały, 18-latka z Unii Tarnów. Oba tragiczne wypadki były szokiem dla kibiców i jak widać, trudno im wyrzucić to z głowy.