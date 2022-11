Dlaczego nikt go nie chce? Wielki talent na zakręcie

Wydawało się, że gładko wejdzie w wiek seniora, ale rzeczywistość mocno to zweryfikowała. Rok w Rybniku, teraz jeden sezon w Gdańsku. Ani tu, ani tam tak na dobrą sprawę nie spełnił oczekiwań. W ROW-ie żegnali go bez żalu, w Wybrzeżu chcieli go zostawić bardziej z braku innych opcji. Trofimow jednak ostatecznie nie podpisał kontraktu, bo bał się niewypłacalności klubu. Na skutek opóźnień w płatnościach odeszło zresztą przecież stamtąd kilku innych zawodników.

Został na lodzie. Co dalej z Trofimowem?

A co z Trofimowem? Pozostaje mu rozejrzeć się po klubach z 2. Ligi i tam szukać odbudowy potencjału, który przecież niewątpliwie ma. Ten zawodnik przez długi czas prezentował naprawdę niezły poziom sportowy. Kłopot jest tylko taki, że było to jeszcze w zasadzie w trakcie okresu juniorskiego, czyli dwa lata temu. Gdy Trofimow przeszedł do seniorów, zaczął iść w dół. Choć dla niego może być to swego rodzaju ujma, musi teraz celować w 2. Ligę.