Dla tego prezesa mają specjalne ceny. Wiemy, co jest grane

Jeden z zawodników jeżdżących w tym roku w Orle mówi: "Jak się nie przejmujesz, tym co mówi Skrzydlewski, to Orzeł jest bardzo dobrym miejscem pracy".

Skrzydlewski płaci, wymaga i nie stroni od mocnych komentarzy

Na razie jest kilku młodych, zdolnych, ale z Pedersenem już jest jakiś problem

Na razie Orzeł zakontraktował na przyszły sezon Daniela Kaczmarka, Oskara Polisa, Benjamina Basso i Oliviera Berntzona. Z gwiazd dogadany był Nicki Pedersen, ale wiemy, że tam zaczęły się jakieś perturbacje i nie wiadomo, co będzie z jazdą Nickiego w Łodzi. Jak nie on, to może zostanie Niels Kristian Iversen. To jeden z nielicznych zawodników z ubiegłorocznego składu, który ma ochotę na dalszą jazdą w Łodzi.