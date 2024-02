Dla Polaków transfer mistrza świata może oznaczać koniec w tym klubie

Sajfutdinow plus Lampart oznacza wypełnienie limitu

Przedpełskiego chciano wymienić już po sezonie 2023, ale nie znaleziono nikogo ciekawego na jego miejsce, więc został. Jeśli chodzi o Dudka, to jego relacje z Apatorem wyglądają z każdym tygodniem coraz gorzej. Rok temu klub chciał go nakłonić do zwolnienia mechanika Dariusza Sajdaka, a potem do renegocjacji ważnej umowy. Kilka dni temu zawodnik dołożył do pieca mówiąc o chęci powrotu do Falubazu Zielona Góra. I choć żadne konkrety z jego ust nie padły, to w Toruniu jego słowa odebrano bardzo źle.