Dla nich to mecz o wszystko. Stawiają lidera na nogi

Duńczyk miał być liderem zespołu, ale los w tym sezonie go nie oszczędza. Upadki skutecznie wytrąciły z rytmu tego doświadczonego zawodnika. W Wybrzeżu ma dopiero czwartą średnią biegową - gorszą od Nicolaia Klindta, Madsa Hansena oraz Daniela Kaczmarka. 1,605 to wynik zdecydowanie słabszy niż przed sezonem zakładano. Efekt? 32. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników całej ligi.



Jeszcze niedawno Jepsena Jensena wymieniano w gronie zawodników, którzy w najbliższym czasie mogą wrócić do jazdy w PGE Ekstralidze. Teraz jego szanse na to zmalały. Najpierw żużlowiec musi podreperować zdrowie, by pomóc zespołowi z Gdańska w utrzymaniu. W tej chwili Wybrzeże ma 9 punktów. Pozostały trzy mecze. Najłatwiej o poprawienie dorobku punktowego powinno być właśnie w niedzielę. Później gdańszczan czekają mecze w Zielonej Górze i Ostrowie.

- Michael jest mocno pokiereszowany. Można powiedzieć, że w jego przypadku walczymy na dwóch polach, bo zdrowotnie po tych upadkach i chcemy, żeby jego forma wróciła. Nadal ma problem z barkiem. Trzeba to naprawić, aczkolwiek nie ma na to za bardzo czasu. Liga leci tydzień w tydzień - powiedział nam Eryk Jóźwiak.

Jóźwiak o problemach zawodnika

Klub korzysta z pomocy fizjotererapeuty, który pracuje z Duńczykiem również w dniu meczowym. Zdarza się nawet, że pojawia się w boksie żużlowca po zjeździe z toru. - Staramy się doprowadzić go do jak najlepszego stanu. Musimy działać jak na poligonie. Nie ma czasu na przerwę i regenerację. Michael i tak ogranicza swoje starty do minimum. Jesteśmy jednak w takim momencie sezonu, kiedy terminarz jest napięty, co nam nie pomaga - zaznacza menedżer.



W takim przypadku ciężko złapać optymalną formę. - Jak zawodnik nie jest w 100 proc. zdrowy, to nie może za bardzo poszaleć, jeśli chodzi o sprzęt. Gdy walczy się na dwóch polach, wtedy nie jest łatwo skoncentrować się na ustawieniach. Dyspozycja fizyczna ma duży wpływ na to, w jakim miejscu Michael teraz jest - przyznaje Jóźwiak.



Menedżer Wybrzeża nie ukrywa, że to Jepsen Jensen najbardziej zawodzi. - Jak spojrzymy na suche liczby, to tak jest. Pamiętajmy jednak, że do momentu kontuzji nie mogliśmy być z niego niezadowoleni. Dwa pierwsze mecze miał bardzo dobre. Upadki wpłynęły jednak na jego postawę. Obraz jego formy jest zamazany. Ciężko szukać czegoś w sprzęcie, jak zdrowie daje się we znaki - podsumowuje nasz rozmówca.



Mecz Zdunek Wybrzeże Gdańsk - H. Skrzydlewska Orzeł Łódź w niedzielę o godz. 14:00.



Na zdjęciu: Michael Jepsen Jensen.

Na zdjęciu: Michael Jepsen Jensen. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski