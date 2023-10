Dla nich to dar od losu. Tego już nie mogą zepsuć

Finały lig odbywają się tak późno, że beniaminkowi jest trudno o wzmocnienia. PSŻ po wygraniu II ligi w sezonie 2022 na giełdzie transferowej odbił się od ściany. Prezes Jakub Kozaczyk i były trener poznańskiego zespołu - Tomasz Bajerski dzwonili do zawodników z ofertami. Za każdym razem słyszeli to samo: Za późno, już mam pracę na 2023 rok .

Co za pech. Dlatego byli najsłabsi

Tabela nigdy nie kłamie, zawsze zamyka ją najsłabsza drużyna i tak samo było z PSŻ-em, który uzbierał najmniej punktów. Trzeba jednak wspomnieć, że pod wodzą Tomasza Bajerskiego - i później Adama Skórnickiego - żużlowcy z Poznania nie prezentowali się źle. Tylko raz - w Zielonej Górze - nie dobrnęli do granicy 40 punktów. W pozostałych meczach zdobywali od 40 do 44 punktów. Niemal za każdym razem byli krok od wygranej . W czternastu ligowych spotkaniach w co najmniej jednym wyścigu wystartowało aż dwunastu zawodników PSŻ-u. Chyba jednak tylko czterech może być zadowolonych z przebiegu sezonu . Aleksander Łoktajew, Jonas Seifert-Salk i Norbert Krakowiak zostali w I lidze, a Oskar Hurysz - jako bohater ostatniego meczu w Landshut - przebierał w ofertach i w sezonie 2024 pojeździ w PGE Ekstralidze. Ocena drużyny: 2+ (w skali 1-5)

Trener Skórnicki nie uratował PSŻ-u, ale został na pokładzie

Po zmianie trenera wyniki się nie poprawiły, ale władze klubu doszły do porozumienia ze Skórnickim i współpraca jest kontynuowana. Zarząd powierzył trenerowi nawet zbudowanie podwalin pod żużlową szkółkę. Za co jak za co, ale za pracę z młodzieżą Skórnicki jest chwalony od lat i doskonale wie, jakie kroki należy wykonać. Szkoleniowiec zbudował skład, a po sezonie będzie rozliczany za wynik pierwszego zespołu. Utrzymanie w I lidze to cel nadrzędny.



Ocena dla trenera: 3+.