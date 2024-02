Dla nich to będzie sezon prawdy. Kilku będzie musiało zmienić zawód

Ostatni rok w juniorach jest bardzo newralgiczny . Kluby generalnie - jeśli nie mają konieczności - trochę boją się niepewnych, młodych seniorów. Czyli takich, którzy w ostatnim roku juniorki nie spisali się najlepiej. Teraz mamy przepis o obowiązkowym żużlowcu do 24 lat, więc ułatwia to sprawę tym którzy mieli jakieś problemy, bo kluby po prostu muszą ich zatrudnić, by spełnić wymogi regulaminowe. Jeszcze kilka lat temu na pewno by tego nie zrobiły.

Nadzieja Stali ma ostatnią szansę?

Jednym z najbardziej znanych zawodników z rocznika 2003 w naszym kraju jest Mateusz Bartkowiak, przed laty uznawany za talent porównywalny nawet do Bartosza Zmarzlika. Kontuzje i podejście do niektórych rzeczy spowodowały jednak, że obecnie musiał pójść do Orła Łódź, by tam walczy o swoją sportową przyszłość. Deklaruje wielkie ambicje, ale musi to jeszcze potwierdzić na torze. Za ambicje nikt mu miejsca w składzie nie da.