Dla nich ten przepis to furtka do wielkich pieniędzy

Przepis o zawodniku do lat 24 to dla niektórych dowód na troszkę rządzących żużlem o przyszłość dyscypliny, a dla innych kolejna niepotrzebna regulacja. Dla zawodników, którzy w limicie wieku się mieszczą, jest to furtka do wielkiej kariery i wielkich pieniędzy. Przykładowo, Jan Kvech, który ma po tym sezonie trafić do For Nature Solutions Apatora Toruń, może liczyć na zarobki na poziomie 6 tysięcy złotych za punkt i 500 tysięcy złotych za podpis.