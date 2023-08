Dla nich sezon już się skończył. Szokująca reakcja kibiców

Jego telefon już dzwoni. "Tylko to mnie interesuje" Gorzowianie w rundzie zasadniczej zajęli sensacyjne trzecie miejsce i w ćwierćfinale zmierzyli się z czwartym Tauron Włókniarzem. Dzień przed pierwszym spotkaniem kontuzji nabawił się jednak Anders Thomsen , ósmy z najlepszych zawodników w lidze. Tej dziury nie udało się załatać i Stal przegrała dwa mecze, w walce o "lucky losera" nieznacznie przegrywając z For Nature Solutions KS Apatorem , który powalczy o medale.

Kibice Stali dziękują za ten sezon

Po komentarzach gorzowskich kibiców widać, że doceniają zaangażowanie wszystkich ludzi pracujących na wyniki Stali. Nie ma żadnego negatywnego wpisu na klub, co w obecnych czasach jest czymś rzadko spotykanym. "Dziękuję za cały sezon. Jestem dumny z całej Stali Gorzów", "Dziękuję Wam za super sezon i walkę na całego, honor, ambicja, determinacja to całe WY, "Dawaliście z siebie, ile się da i walczyliście do samego końca pomimo osłabienia. Wracajcie w kolejnym sezonie jeszcze mocniejsi - piszą kibice, a to tylko trzy z wielu zamieszczonych komentarzy.