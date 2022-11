Dla nich nie ma miejsca. Armia bezrobotnych

Sezon 2021 - beniaminek eWinner 1. Ligi, drużyna Cellfast Wilków Krosno, przegrywa na inaugurację w Rybniku 27:63. Prezes Grzegorz Leśniak nie czeka, tylko od razu wymienia najsłabsze ogniwa w drużynie. Petera Ljunga zastępuje Vaclav Milik, a Daniela Jeleniewskiego Tobiasz Musielak. Efekt? Wilki utrzymują się na zapleczu PGE Ekstraligi, a rok później do niej awansują w niemal niezmienionym składzie.

Sezon 2022 - dla SpecHouse PSŻ-u Poznań był pierwszym rokiem pod rządami nowych władz. Początkowo celem był awans o fazę play-off, jednak wszystko zmieniło się po zatrudnieniu trenera Tomasza Bajerskiego. Celownik został przestawiony na walkę o awans, więc w marcu poznaniacy zakontraktowali dodatkowo Rune Holtę i Francisa Gustsa. Kilka miesięcy później świętowali upragnioną promocję do eWinner 1. Ligi.

Powodów do zaczekania jest wiele

Ten drugi powód może być szczególnie częsty w przyszłym sezonie. W opublikowanych 31 października regulaminach na rok 2023, pojawiła się nowelizacja przepisów o zastępstwie zawodnika. Do tej pory było tak, że ZZ-tkę można było stosować za trzech najlepszych żużlowców drużyny. Od przyszłego roku wracamy do wersji sprzed lat, gdy klub jest zabezpieczony tylko w przypadku kontuzji najskuteczniejszego żużlowca zespołu.

Gdy przejrzy się składy drużyn na sezon 2023 można dojść do wniosku, że kontuzji w większości klubów się nie przewiduje. Trudno się temu dziwić, bo w listopadzie nikt nie myśli o tym, że zawodnik X w maju dozna urazu, który wykluczy go z rywalizacji na cały rok. Problem w tym, że coś takiego może się zdarzyć. I wtedy do akcji wejdą ci, którzy w listopadzie nie znaleźli sobie miejsca.