Dla jednej perełki zabraknie miejsca. Powinni pomyśleć o transferze?

Drużyna z Grudziądza w poniedziałek poleciała na zgrupowanie do hiszpańskiego Lloret de Mar. Pojawili się wszyscy zawodnicy, na czele z największymi gwiazdami Jasonem Doyle'em oraz Maxem Fricke'iem. Tym razem prezes Marcin Murawski zbudował formację seniorską tylko z pięciu zawodników (rok temu liczyła ona siedmiu). Spokój o miejsce w składzie ma wyjść zespołowi na dobre. Ciekawiej podczas treningów i sparingów będzie jednak w formacji juniorskiej. Tam znajduje się kilku ciekawych juniorów.



O miejsca pod numerami 6/7 mają rywalizować: Kacper Łobodziński, Kevin Małkiewicz i Jan Przanowski. Oczywiście, najsłabszy z tej trójki może być wystawiany pod ósemką, ale wychodzenie na prezentację lub wyjazd do jednego wyścigu i to w połowie zawodów, nie sprzyja rozwojowi. Z tego też powodu w trakcie ubiegłorocznych rozgrywek wypożyczony do Texom Stali Rzeszów został Wiktor Rafalski (po sezonie Stal przeprowadziła transfer definitywny).