Pod koniec lipca Esbjerg miał być gospodarzem największej tegorocznej imprezy żużlowej. To tam miał się odbyć finał SoN oraz SoN 2, czyli dawnego DMŚJ. W poniedziałek wieczorem okazało się, że nic z tego nie wyjdzie. Zawody przeniesiono do Vojens, które ma znacznie większe doświadczenie w przeprowadzaniu imprez tej rangi.

Discovery chce odszkodowania

W związku z tym Discovery będzie się domagał odszkodowania od organizatorów z Esbjergu. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że promotor nie jest w stanie pojąć, jak to możliwe że choroba jednej osoby kładzie na łopatki całą organizację turnieju takiej rangi. Wiele wskazuje na to, że Esbjerg od początku nie był na to przygotowany. W Discovery są naprawdę wściekli i trudno im się dziwić.