Diamenty pchają się do nich drzwiami i oknami. Klub wspiera wielki sponsor

PGE Ekstraliga rusza za miesiąc. Beniaminka z Krosna - przynajmniej na początku rozgrywek - powinni reprezentować doświadczeni juniorzy: 21-letni Denis Zieliński oraz 20-letni Krzysztof Sadurski. Będą oni musieli dobrze wejść w sezon, ponieważ młodsi już przebierają nogami, by dostać szansę w elicie. Nową twarzą jest Szymon Bańdur, który zimą przybył z Texom Stali Rzeszów. W niedalekiej przyszłości może być podstawowym juniorem w klubie z Podkarpacia. Cellfast Wilki mają jeszcze kilku innych zawodników, którzy w sezonie 2023 mogą pojawić się w ekstraligowym składzie, m.in. Kacpra Szopę czy Miłosza Grygolca.



Diamenty pchają się do nich drzwiami i oknami

Już w poprzednim sezonie juniorzy w osobach Sadurskiego i Franciszka Karczewskiego wykonali ważną rolę w drodze krośnian do PGE Ekstraligi. Obaj świetnie spisali się w pierwszym meczu finałowym ze Stelmet Falubazem. Bez ich punktów awans byłby nieosiągalny. Władze klubu robią wszystko, by za kilka lat formacja młodzieżowa wyglądała jeszcze lepiej. Niemal od roku Wilki współpracują z PKN ORLEN. Koncern jest sponsorem tytularnym żużlowej Akademii. Na mocy tej umowy juniorzy występowali w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów pod nazwą "ORLEN Cellfast Wilki Krosno".



- Otwieramy nowy rozdział w historii naszego klubu w obszarze szkolenia. Ta współpraca niesie ze sobą misję w postaci stworzenia odpowiednich warunków do szkolenia żużlowej młodzieży i zwiększa tym samym wartość naszego klubu - mówił po podpisaniu umowy prezes Grzegorz Leśniak, cytowany przez oficjalną stronę Wilków. Na zainteresowanie zdolnych adeptów nie trzeba było długo czekać. Sztab szkoleniowy ma z kim pracować. Ostatnio do akademii dołączył niespełna 14-letni Oskar Kręglicki, czyli zawodnik osiągający sukcesy w mini żużlu. Można go nazwać nadzieją polskiego żużla. 28 marca przystąpi do licencji w klasie 250cc.



Prezes Leśniak w wywiadzie dla oficjalnej strony klubu przyznał, że nastawia się na długofalową współpracę z zawodnikiem. - Oskar niewątpliwie ma talent, będzie wyposażony przez nas w bardzo dobry sprzęt i wraz z pierwszym wyjazdem na tor trafi pod skrzydła naszego sztabu trenerskiego. Mamy szczegółowo opracowaną współpracę na lata i liczymy, że Oskar z każdymi zawodami będzie rozwijał swoje umiejętności - powiedział działacz.



Młodzież wspierała też GRUPA LOTOS

W przeszłości przez wiele lat (do 2017 roku) Grupa Lotos wspierała Młodzieżową Szkołę Żużlową w Gdańsku. GKŻ Wybrzeże współpracowało z Grupą Lotos S.A od 2010 roku. Klub szkolił dzieci w młodzież w wieku 6-14 lat. Dzieci rywalizowały na motocyklach o pojemności 50ccm, 80ccm, 125ccm oraz 250ccm. W tym czasie sukcesy świętowali: Dominik Kossakowski i Karol Żupiński. Jeszcze wcześniej firma połączyła siły z Fundacją Zenona Plecha. Wtedy pierwsze kroki w mini żużlu stawiał Krystian Pieszczek, żużlowiec obecnie startujący z pierwszoligowym ROW-ie Rybnik.



Koncern paliwowy z Gdańska był oczywiście również otwarty na szkolenie młodzieży w innych sportach, choćby w piłce nożnej i skokach narciarskich. To tylko dwa przykłady. W samym 2021 roku we wszystkich programach społeczno-sportowych wzięło udział blisko 8000 dzieci i młodzieży.



Głośno o Grupie Lotos było w skokach narciarskich, gdzie w 2004 roku powstał Narodowy Program Rozwoju Skoków Narciarskich i Kombinacji Norweskiej - "LOTOS Szukamy Następców Mistrza". Chodziło oczywiście o stworzenie dzieciom warunków do rozwoju, by w przyszłości zastąpili Adama Małysza. Projekt zakończył się sukcesem, bo z organizowanych zawodów o nazwie "Lotos Cup" wypłynęły takie nazwiska jak Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Maciej Kot czy Klemens Murańka.



PKN ORLEN i Grupa LOTOS połączyły siły

1 sierpnia 2022 roku PKN ORLEN i Grupa LOTOS połączyły siły. Tego dnia sfinalizowano fuzję tych koncernów. - Tworzymy historię. Dzisiaj połączyliśmy PKN ORLEN i Grupę LOTOS. To finał transakcji, o której wielu myślało i mówiło, nikt nie rozpoczął, a nam udało się ją skutecznie przeprowadzić. Nie spoczywamy na laurach. Już działamy, aby zidentyfikowane synergie przełożyć jak najszybciej na konkretne korzyści dla firm, ich Akcjonariuszy i Klientów. Od początku to był nasz priorytet, co wyraźnie podkreślaliśmy - mówił Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

